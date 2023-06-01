Level Ex الرواتب

تتراوح رواتب Level Ex من $91,800 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $125,625 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Level Ex . آخر تحديث: 10/21/2025