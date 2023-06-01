دليل الشركات
Level Ex
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Level Ex الرواتب

تتراوح رواتب Level Ex من $91,800 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $125,625 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Level Ex. آخر تحديث: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
محلل بيانات
$91.8K
مصمم منتجات
$126K
مهندس برمجيات
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Level Ex هي مصمم منتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $125,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Level Ex هو $113,565.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Level Ex

الشركات ذات الصلة

  • Apple
  • Uber
  • Tesla
  • Roblox
  • Databricks
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى