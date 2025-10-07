دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس برمجيات متكامل

Level AI مهندس برمجيات متكامل الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات متكامل in India الوسطية في Level AI ₹3.15M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Level AI. آخر تحديث: 10/7/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
إجمالي سنوي
₹3.15M
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Level AI?

₹13.98M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات متكامل في Level AI in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,778,225. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Level AI لوظيفة مهندس برمجيات متكامل in India هو ₹3,151,682.

