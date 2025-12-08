دليل الشركات
Lev مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in United States في Lev من $70.6K إلى $96.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lev. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$76.4K - $90.7K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$70.6K$76.4K$90.7K$96.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Lev?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Lev in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $96,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lev لوظيفة مهندس حلول in United States هو $70,560.

