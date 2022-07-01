Lev الرواتب

تتراوح رواتب Lev من $58,945 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $597,000 لمنصب رئيس الأركان في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Lev . آخر تحديث: 11/27/2025