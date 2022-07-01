دليل الشركات
Lev
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Lev الرواتب

تتراوح رواتب Lev من $58,945 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $597,000 لمنصب رئيس الأركان في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Lev. آخر تحديث: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مدير عمليات الأعمال
$174K
رئيس الأركان
$597K
عالم بيانات
$58.9K
مدير منتجات
Median $320K
مهندس حلول
$83.6K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Lev هي رئيس الأركان at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $597,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lev هو $174,125.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lev

الشركات ذات الصلة

  • Intuit
  • Netflix
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Amazon
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lev/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.