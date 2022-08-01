Lettuce Grow الرواتب

تتراوح رواتب Lettuce Grow من $109,450 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتجات في الحد الأدنى إلى $125,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Lettuce Grow . آخر تحديث: 11/26/2025