Let's Highlight الرواتب

تتراوح رواتب Let's Highlight من $112,200 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $248,750 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Let's Highlight . آخر تحديث: 11/26/2025