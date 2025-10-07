يتراوح تعويض Cloud Security Architect in United States في Leidos من $74K لكل year لمستوى T1 إلى $177K لكل year لمستوى T5. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Leidos. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
