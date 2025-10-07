دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض Data Architect in United States في Leidos $213K لكل year لمستوى T5. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Leidos. آخر تحديث: 10/7/2025

$160K

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة Data Architect في Leidos in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $225,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Leidos لوظيفة Data Architect in United States هو $117,000.

