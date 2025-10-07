يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in United States في Leidos من $84.4K لكل year لمستوى T1 إلى $233K لكل year لمستوى T6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $98K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Leidos. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
