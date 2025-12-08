دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج in India في Legato Health Technologies من ₹2.64M إلى ₹3.75M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Legato Health Technologies. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$34K - $38.7K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$30.1K$34K$38.7K$42.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Legato Health Technologies?

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج في Legato Health Technologies in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,754,155. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Legato Health Technologies لوظيفة مدير برامج in India هو ₹2,640,635.

موارد أخرى

