دليل الشركات
Legacy Health
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Legacy Health عالم بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in United States في Legacy Health من $101K إلى $140K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Legacy Health. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$108K - $127K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$101K$108K$127K$140K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عالم بيانات المساهمات في Legacy Health لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Legacy Health?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Legacy Health in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $140,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Legacy Health لوظيفة عالم بيانات in United States هو $100,800.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Legacy Health

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • Stripe
  • Airbnb
  • Roblox
  • Facebook
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/legacy-health/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.