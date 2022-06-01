LearnUpon الرواتب

تتراوح رواتب LearnUpon من $36,836 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $52,253 لمنصب خدمة العملاء في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في LearnUpon . آخر تحديث: 11/22/2025