Lead Bank
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الخلفية

  • San Francisco Bay Area

Lead Bank مهندس البرمجيات الخلفية الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in San Francisco Bay Area الوسطية في Lead Bank $193K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lead Bank. آخر تحديث: 11/12/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
إجمالي سنوي
$193K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Lead Bank in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $217,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lead Bank لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية in San Francisco Bay Area هو $185,000.

