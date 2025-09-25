دليل الشركات
LayerZero Labs
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Canada الوسطية في LayerZero Labs CA$176K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في LayerZero Labs. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
إجمالي سنوي
CA$176K
المستوى
180000
الراتب الأساسي
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في LayerZero Labs?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at LayerZero Labs in Canada sits at a yearly total compensation of CA$409,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LayerZero Labs for the مهندس برمجيات role in Canada is CA$169,320.

