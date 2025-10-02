دليل الشركات
Latham & Watkins
Latham & Watkins القانونية الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض القانونية in New York City Area الوسطية في Latham & Watkins $324K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Latham & Watkins. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
إجمالي سنوي
$324K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$260K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$63.8K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Latham & Watkins?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a القانونية at Latham & Watkins in New York City Area sits at a yearly total compensation of $455,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Latham & Watkins for the القانونية role in New York City Area is $315,000.

