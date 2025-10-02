دليل الشركات
Latham & Watkins
Latham & Watkins القانونية الرواتب في Greater Los Angeles Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض القانونية in Greater Los Angeles Area الوسطية في Latham & Watkins $265K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Latham & Watkins. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$265K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$235K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$30K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Latham & Watkins?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة القانونية في Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $447,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Latham & Watkins لوظيفة القانونية in Greater Los Angeles Area هو $235,000.

