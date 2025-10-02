دليل الشركات
Later مهندس برمجيات الرواتب في Greater Vancouver

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Vancouver الوسطية في Later CA$152K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Later. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
إجمالي سنوي
CA$152K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
11 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Later?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

Nejlépe placený platový balíček pro pozici مهندس برمجيات ve společnosti Later in Greater Vancouver představuje roční celkovou odměnu CA$172,843. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Later pro pozici مهندس برمجيات in Greater Vancouver je CA$129,022.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Later

