دليل الشركات
Lamoda
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل أعمال

  • جميع رواتب محلل أعمال

  • Moscow Metro Area

Lamoda محلل أعمال الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أعمال in Moscow Metro Area الوسطية في Lamoda RUB 3.03M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lamoda. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 3.03M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 233K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lamoda?

RUB 13.36M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل أعمال الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Самый высокий пакет вознаграждения для محلل أعمال в Lamoda in Moscow Metro Area составляет RUB 7,801,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lamoda для позиции محلل أعمال in Moscow Metro Area составляет RUB 3,031,156.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lamoda

الشركات ذات الصلة

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى