  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • San Francisco Bay Area

Lam Research مهندس برمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area الوسطية في Lam Research $158K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lam Research. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lam Research
Software Engineer
Fremont, CA
إجمالي سنوي
$158K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$137K
Stock (/yr)
$7K
مكافأة
$14K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lam Research?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Lam Research، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the مهندس برمجيات role in San Francisco Bay Area is $126,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lam Research

