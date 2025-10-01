دليل الشركات
Lam Research
Lam Research مدير منتج الرواتب في Greater Portland Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in Greater Portland Area الوسطية في Lam Research $180K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lam Research. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lam Research
Product Manager
Tualatin, OR
إجمالي سنوي
$180K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$180K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lam Research?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Lam Research، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Lam Research in Greater Portland Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $255,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lam Research لوظيفة مدير منتج in Greater Portland Area هو $180,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lam Research

