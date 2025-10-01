دليل الشركات
Lam Research
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

  • San Francisco Bay Area

Lam Research مهندس ميكانيكي الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in San Francisco Bay Area الوسطية في Lam Research $155K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lam Research. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lam Research
Mechatronics Engineer
Fremont, CA
إجمالي سنوي
$155K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$135K
Stock (/yr)
$20K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lam Research?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Lam Research، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس ميكانيكي الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Lam Research in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $200,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lam Research لوظيفة مهندس ميكانيكي in San Francisco Bay Area هو $140,700.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lam Research

الشركات ذات الصلة

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى