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Lam Research
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Lam Research الرواتب

نطاق رواتب Lam Research يتراوح من $22,940 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مساعد إداري في الطرف الأدنى إلى $331,335 لـ عمليات الأعمال في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Lam Research. آخر تحديث: 7/30/2025

$160K

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مهندس ميكانيكي
Median $163K

مهندس تصنيع

مهندس ميكاترونيك

مهندس عتاد
Median $170K

مهندس التردد الراديوي

مهندس كيميائي
Median $178K

مهندس عمليات

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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مهندس برمجيات
Median $159K
مدير البرامج التقنية
Median $155K
عالم البيانات
Median $190K
Process Engineer
Median $195K
مدير البرامج
Median $212K
مدير المنتج
Median $180K
مصمم المنتج
Median $183K
محلل أعمال
Median $101K
مدير المشاريع
Median $150K
مساعد إداري
$22.9K
عمليات الأعمال
$331K
خدمة العملاء
$95.1K
محلل بيانات
$226K
مهندس كهربائي
$130K
محلل مالي
$101K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$141K
قانوني
$293K
التسويق
$205K
مهندس مواد
$191K
مهندس بصريات
$301K
محلل أمن المعلومات
$124K
مهندس حلول
$101K
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جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Lam Research، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوي)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

Le rôle le mieux payé signalé chez Lam Research est عمليات الأعمال at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $331,335. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Lam Research est de $170,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lam Research

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