يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Kyndryl من $128K لكل year لمستوى Band 6 إلى $193K لكل year لمستوى Band 9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $122K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kyndryl. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
