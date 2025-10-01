دليل الشركات
KX
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater London Area

KX مهندس برمجيات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater London Area الوسطية في KX £80K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في KX. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
KX
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£80K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
£80K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
18 سنوات
ما هي المستويات المهنية في KX?

£121K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Kõrgeima palgaga مهندس برمجيات ametikoha palgapakett ettevõttes KX in Greater London Area on aastase kogutasuga £87,140. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte KX مهندس برمجيات ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £80,035.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ KX

الشركات ذات الصلة

  • Airbnb
  • Snap
  • Apple
  • Square
  • Flipkart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى