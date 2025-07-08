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KSM الرواتب

متوسط راتب KSM هو $7,150 لـ مدير المشاريع . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في KSM. آخر تحديث: 7/25/2025

$160K

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مدير المشاريع
$7.1K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في KSM هو مدير المشاريع at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $7,150. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في KSM هو $7,150.

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