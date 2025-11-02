دليل الشركات
Kronos Research
Kronos Research مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Taiwan الوسطية في Kronos Research NT$1.89M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kronos Research. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$1.89M
المستوى
-
الراتب الأساسي
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
مكافأة
NT$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Kronos Research?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Kronos Research in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$10,086,066. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kronos Research لوظيفة مهندس برمجيات in Taiwan هو NT$1,537,900.

