Kroll
  • محلل أمن سيبراني

  • جميع رواتب محلل أمن سيبراني

Kroll محلل أمن سيبراني الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أمن سيبراني الوسطية في Kroll CA$138K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kroll. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$138K
المستوى
Senior Consultant
الراتب الأساسي
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Kroll تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$175,216. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kroll لوظيفة محلل أمن سيبراني هو CA$92,615.

