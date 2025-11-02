دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل مالي in United States الوسطية في Kroll $126K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kroll. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Kroll
Analyst
hidden
إجمالي سنوي
$126K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$125K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$1.2K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في Kroll in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $205,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kroll لوظيفة محلل مالي in United States هو $111,200.

