أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في Kroll in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $265,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.