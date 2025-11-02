دليل الشركات
Kroll
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محاسب

  • جميع رواتب محاسب

Kroll محاسب الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محاسب in United States الوسطية في Kroll $155K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kroll. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
إجمالي سنوي
$155K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$140K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محاسب الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في Kroll in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $265,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kroll لوظيفة محاسب in United States هو $140,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Kroll

الشركات ذات الصلة

  • Orion Innovation
  • Hyland
  • MORSE
  • Cole Engineering Services
  • Avanade
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى