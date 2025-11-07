دليل الشركات
KPMG
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

مهندس برمجيات المستوى

Software Engineer

المستويات في KPMG

مقارنة المستويات
  1. Associate Software Engineer
  2. Senior Associate Software Engineer
  3. Software Engineer
    4. عرض 1 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
₹18,331
الراتب الأساسي
₹1,446,293
منح الأسهم ()
₹7,808
المكافآت
₹136,205
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ KPMG

الشركات ذات الصلة

  • Vanguard
  • CoreLogic
  • William Blair
  • Fisher Investments
  • Synechron
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى