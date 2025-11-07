دليل الشركات
KPMG
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

عالم بيانات المستوى

Associate Data Scientist

المستويات في KPMG

مقارنة المستويات
  1. Associate Data Scientist
  2. Senior Associate Data Scientist
  3. Data Scientist
    4. عرض 2 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
$107,933
الراتب الأساسي
$105,000
منح الأسهم ()
$0
المكافآت
$2,933
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ KPMG

الشركات ذات الصلة

  • Vanguard
  • CoreLogic
  • William Blair
  • Fisher Investments
  • Synechron
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى