Konami Gaming الرواتب

تتراوح رواتب Konami Gaming من $80,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $85,073 لمنصب مدير مشاريع في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Konami Gaming . آخر تحديث: 11/25/2025