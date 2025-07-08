دليل الشركات
Koenig Solutions
Koenig Solutions الرواتب

تتراوح رواتب Koenig Solutions من $5,823 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس حلول في الحد الأدنى إلى $14,459 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Koenig Solutions. آخر تحديث: 11/25/2025

مصمم منتجات
$14.5K
مهندس حلول
$5.8K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Koenig Solutions هي مصمم منتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $14,459. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Koenig Solutions هو $10,141.

موارد أخرى

