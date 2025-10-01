دليل الشركات
Koddi
Koddi مهندس برمجيات الرواتب في Greater Dallas Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Dallas Area الوسطية في Koddi $78K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Koddi. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
إجمالي سنوي
$78K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
$75K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$3K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Koddi?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n مهندس برمجيات by Koddi in Greater Dallas Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $106,750. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Koddi vir die مهندس برمجيات rol in Greater Dallas Area is $75,000.

