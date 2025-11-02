دليل الشركات
Kobalt Music
Kobalt Music مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في Kobalt Music £61K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kobalt Music. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Kobalt Music
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£61K
المستوى
-
الراتب الأساسي
£61K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Kobalt Music?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Kobalt Music in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £68,791. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kobalt Music لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £60,956.

