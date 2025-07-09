دليل الشركات
Knight Frank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Knight Frank الرواتب

تتراوح رواتب Knight Frank من $33,322 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $125,648 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Knight Frank. آخر تحديث: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
محلل بيانات
$33.3K
عالم بيانات
$53.2K
مهندس برمجيات
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
مدير هندسة البرمجيات
$111K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Knight Frank هي مهندس برمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $125,648. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Knight Frank هو $81,879.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Knight Frank

الشركات ذات الصلة

  • Lyft
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • SoFi
  • DoorDash
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى