Knak الرواتب

تتراوح رواتب Knak من $89,197 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $92,535 لمنصب تسويق في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Knak . آخر تحديث: 11/22/2025