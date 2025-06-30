دليل الشركات
Klyme
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Klyme الرواتب

متوسط راتب Klyme هو $226,125 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Klyme. آخر تحديث: 8/23/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
$226K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Klyme هو مهندس برمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $226,125. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Klyme هو $226,125.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Klyme

شركات ذات صلة

  • Tesla
  • DoorDash
  • Intuit
  • SoFi
  • Snap
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى