King الرواتب

تتراوح رواتب King من $36,686 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مسؤول توظيف في الحد الأدنى إلى $288,878 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في King . آخر تحديث: 11/21/2025