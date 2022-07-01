KEV Group الرواتب

تتراوح رواتب KEV Group من $54,767 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $199,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في KEV Group . آخر تحديث: 10/18/2025