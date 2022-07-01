دليل الشركات
KEV Group
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

KEV Group الرواتب

تتراوح رواتب KEV Group من $54,767 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $199,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في KEV Group. آخر تحديث: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مدير منتج
$61.2K
مهندس برمجيات
$54.8K
مدير هندسة البرمجيات
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في KEV Group هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $199,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في KEV Group هو $61,200.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ KEV Group

الشركات ذات الصلة

  • Snap
  • SoFi
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Flipkart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى