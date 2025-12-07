دليل الشركات
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in United States في Keurig Dr Pepper من $112K إلى $163K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Keurig Dr Pepper. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$127K - $148K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$112K$127K$148K$163K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Keurig Dr Pepper?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Keurig Dr Pepper in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $163,030. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Keurig Dr Pepper لوظيفة مهندس ميكانيكي in United States هو $112,340.

موارد أخرى

