Kepler Communications
Kepler Communications مسؤول توظيف الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in Canada في Kepler Communications من CA$107K إلى CA$149K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kepler Communications. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$83.4K - $98.2K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$77.8K$83.4K$98.2K$108K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Kepler Communications?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Kepler Communications in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$149,170. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kepler Communications لوظيفة مسؤول توظيف in Canada هو CA$107,097.

موارد أخرى

