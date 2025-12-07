دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in United States في Kelso & Company من $185K إلى $253K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kelso & Company. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$200K - $238K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$185K$200K$238K$253K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Kelso & Company?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Kelso & Company in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $253,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kelso & Company لوظيفة مهندس حلول in United States هو $184,800.

