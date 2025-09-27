يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Poland في Kaseya من PLN 255K لكل year لمستوى Software Engineer 2 إلى PLN 291K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Poland الوسطية yearياً PLN 265K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Kaseya. آخر تحديث: 9/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
