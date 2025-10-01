دليل الشركات
Justworks
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • New York City Area

Justworks مهندس برمجيات الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in New York City Area الوسطية في Justworks $193K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Justworks. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
إجمالي سنوي
$193K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
$190K
Stock (/yr)
$3K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
7 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Justworks?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

5%

سنة 1

15%

سنة 2

40%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Justworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (1.25% شهرياً)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (3.33% شهرياً)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

سنة 1

30%

سنة 2

30%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Justworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 30% يستحق في 2nd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Justworks in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $222,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Justworks لوظيفة مهندس برمجيات in New York City Area هو $185,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Justworks

الشركات ذات الصلة

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى