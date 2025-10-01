يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in New York City Area الوسطية في Justworks $200K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Justworks. آخر تحديث: 10/1/2025
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
5%
سنة 1
15%
سنة 2
40%
سنة 3
40%
سنة 4
في Justworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (1.25% شهرياً)
40% يستحق في 3rd-سنة (3.33% شهرياً)
40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
سنة 1
30%
سنة 2
30%
سنة 3
30%
سنة 4
في Justworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)
30% يستحق في 2nd-سنة (2.50% شهرياً)
30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)
30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.