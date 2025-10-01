دليل الشركات
Justworks مدير منتج الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in New York City Area الوسطية في Justworks $200K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Justworks. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
إجمالي سنوي
$200K
المستوى
Senior Products Manager
الراتب الأساسي
$185K
Stock (/yr)
$15K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Justworks?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

5%

سنة 1

15%

سنة 2

40%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Justworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (1.25% شهرياً)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (3.33% شهرياً)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

سنة 1

30%

سنة 2

30%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Justworks، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 30% يستحق في 2nd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Justworks in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $250,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Justworks لوظيفة مدير منتج in New York City Area هو $160,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Justworks

