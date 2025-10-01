يتراوح تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area في Johnson & Johnson من $197K لكل year لمستوى 24 إلى $265K لكل year لمستوى 30. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $190K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Johnson & Johnson. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
23
$ --
$ --
$ --
$ --
24
$197K
$178K
$5K
$14K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$206K
$179K
$13.2K
$14K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد