يتراوح تعويض مهندس برمجيات in New York City Area في Johnson & Johnson من $81.6K لكل year لمستوى 23 إلى $116K لكل year لمستوى 24. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $95K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Johnson & Johnson. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
