يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Ireland في Johnson & Johnson €73.4K لكل year لمستوى 24. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ireland الوسطية yearياً €74.1K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Johnson & Johnson. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
