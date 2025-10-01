يتراوح تعويض مهندس ميكانيكي in San Francisco Bay Area في Johnson & Johnson من $117K لكل year لمستوى 23 إلى $305K لكل year لمستوى 30. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $175K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Johnson & Johnson. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
